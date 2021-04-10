Seriye devam

Süper Lig'de 34. haftanın açılış maçında Göztepe ile Hatayspor, bugün Hatay'da kozlarını paylaşacak. Kritik maç, saat 13.30'da başlayacak. Ligde 3 maç sonra Ç.Rizespor'u 2-0 yenerek galibiyet hasretine son veren İzmir ekibi, Hatay'da da bu serisini sürdürmenin peşinde. Rize galibiyetiyle puanını 43'e çıkaran sarı-kırmızılılar, üst sıralara yaklaştı. Deplasmanda son 3 karşılaşmada galibiyeti bulunmayan Ege temsilcisi, Alanyaspor ve Kayseri'yle 1-1 berabere kalırken, A.Gücü'ne 3-0 yenildi. Teknik Direktör Ünal Karaman, deplasmandaki galibiyet hasretine de Hatayspor karşısında son vermek istediklerini söyledi.



ZORLU BİR MAÇ OLACAK

Rizespor galibiyetiyle büyük bir moral bulduklarını vurgulayan Ünal Karaman, Hatay'da galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirtti. Bordo-beyazlıların Süper Lig'de sezonun flaş takımlarından olduğunu hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Hatay'da zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Rakibimiz, ligde flaş sonuçlara imza attığı bir sezon yaşıyor. Çok tehlikeli ayaklara sahipler. Elimizden gelenin en iyisini yapıp sahadan 3 puanla ayrılacağız" diye iddialı konuştu. Göz- Göz'de sakatlığı süren Boşnak stoper Mihojevic forma giyemeyecek.



TAKTİK ÇALIŞTILAR

Göztepe, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı- kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.