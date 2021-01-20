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4x4 Göz-Göz

Sarı-kırmızılılar, karşısında gol şov yaptı. ekibini galibiyete taşıyan golleri , (2) ve Ndiaye kaydetti. 2’de 2 yaparken, üst üste 3. yenilgisini aldı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 23:44 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
4x4 Göz-Göz

'de geçen hafta 'dan galibiyetle dönen , 'ni de 4 golle yenerek evine eli boş gönderdi. Göz-Göz, 25'te yeni transferi 'la öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru ise adeta gol fırtınası yaşandı. Önce 45'te 'in ortasında Ndiaye farkı ikiye çıkardı. Ardından 45+2'de 'nın geri pasını kapan Halil ilk yarının skorunu belirleyen isim oldu: 3-0.

ŞUT BOMBARDIMANI
İkinci yarıda da sahadaki üstünlüğünü sürdüren ekibi, 6'sı isabetli 12 şutla Gençlerbirliği kalesini şut bombardımanına tuttu. 53'te 'in altı pastan sert şutu auta çıktı. 72'de sahneye yine Halil çıktı. , savunmanın arkasına hareket eden Halil'i gördü. Maçın yıldızlarından tecrübeli , savunmaya rağmen ağları havalandırıp Göztepe'nin 4-0'lık galibiyetini ilan etti.

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