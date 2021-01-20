4x4 Göz-Göz

Süper Lig'de geçen hafta Konya'dan galibiyetle dönen Göztepe, Gençlerbirliği'ni de 4 golle yenerek evine eli boş gönderdi. Göz-Göz, 25'te yeni transferi Zulj'la öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru ise adeta gol fırtınası yaşandı. Önce 45'te Halil'in ortasında Ndiaye farkı ikiye çıkardı. Ardından 45+2'de Motta'nın geri pasını kapan Halil ilk yarının skorunu belirleyen isim oldu: 3-0.



ŞUT BOMBARDIMANI

İkinci yarıda da sahadaki üstünlüğünü sürdüren İzmir ekibi, 6'sı isabetli 12 şutla Gençlerbirliği kalesini şut bombardımanına tuttu. 53'te Tripic'in altı pastan sert şutu auta çıktı. 72'de sahneye yine Halil çıktı. Kubilay, savunmanın arkasına hareket eden Halil'i gördü. Maçın yıldızlarından tecrübeli kanat oyuncusu, savunmaya rağmen ağları havalandırıp Göztepe'nin 4-0'lık galibiyetini ilan etti.