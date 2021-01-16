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Konyaspor-Göztepe MAÇI CANLI

'in 19. haftasında Konyaspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. İki ekipte mutlak 3 puan için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 13:28
Konyaspor-Göztepe MAÇI CANLI

'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Konyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.


KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 13:30'da çalan Konyaspor - Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen olarak yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, , , , , Jevtovic, Amir, Diomande, , Cikalleshi, Kravets

Göztepe: , , , , , , , , , Tripic, Cherif Ndiaye

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