Haberler Göztepe Dünyaca ünlü eski yıldız Paul Ince'in oğlu Tom Ince Göztepe ile görüşme halinde

Dünyaca ünlü eski yıldız Paul Ince'in oğlu Göztepe ile görüşme halinde

Son dakika transfer haberleri... takımlarından Göztepe, ara transferde sürpriz bir ismi gündemine aldı. İzmir temsilcisinin, dünyaca ünlü eski yıldız futbolcu Paul Ince'in oğlu ile büyük ölçüde anlaştığı ifade edildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 14:04
Dünyaca ünlü eski yıldız Paul Ince'in oğlu Tom Ince Göztepe ile görüşme halinde

'de ara transfer döneminde Ankaraspor'dan ve 'ten 'u kadrosuna dahil edip, Paok'tan ile prensipte anlaşan Göztepe, dünyaca ünlü eski futbolcu Paul Ince'in oğlu 'i listesine ekledi. Sarı-kırmızılıların Championship ekiplerinden 'de forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusuyla büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi. Tom Ince'in mutasyona uğramış yeni tip corona virüsü keşfedilen İngiltere'ye uçuşların yasaklanmasıyla İzmir'e gelemediği ve transferin bu yüzden bir süre bekletileceği öğrenildi.

Liverpool altyapısından yetişen Tom Ince, , , , , Derby County, Huddersfield Town ve Stoke City'de forma giydi. Bu sezon Stoke City'de 7 maça çıkan deneyimli futbolcu 347 dakika sahada kaldı. Tom Ince'in babası Paul Ince ise futbolculuk kariyerinde birçok başarı elde etti.

West Ham United'da 1986-1987 sezonunda futbola başlayan Paul Ince, 'da adını dünyaya duyurdu. Manchester United'da 6 sezon geçiren Ince, 2 Premier Lig, 1 Kupa Galipleri Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı. Manchester macerasının ardından Inter, Liverpool, Middlesbrough ve Wolverhampton'da top koşturan Paul Ince, 21 kez İngiltere Milli Takımı'nda forma giydi.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Göztepe, Bülent Korkmaz, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas, Christoph Daum ve İbrahim Üzülmez'le temas halinde.



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