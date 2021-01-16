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Konyaspor Göztepe: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 19. hafta maçında Konyaspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele konuk takımın 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 13:28 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 15:31
Konyaspor Göztepe: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan 19. hafta maçları ile devam ediyor. Günün maçında Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele konuk takımın 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren goller Mihojevic ve Peter 'tan (2) geldi.

Konyaspor'un gollerini ise Sokol Cikalleshi ve Amir Hadziahmetovic'ten geldi.

Bu sonuçla Göztepe puanını 22'ye yükseltti. Konyaspor ise 22 puanda kaldı.

Gelecek hafta Göztepe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Konyaspor ise zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

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