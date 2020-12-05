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Enerjimiz yüksek

Ligde 2’de 2 yapan ’nin formda ismi Halil, “Takım olarak enerjimiz çok yüksek, önünde galibiyetle ayrılan taraf olmak istiyoruz” diye konuştu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 00:02 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Enerjimiz yüksek

'tan 3 puanla dönüp, Ankaragücü galibiyetini perçinleyen , bugün karşısına 3'te 3 yapmak için çıkacak. Üst üste iki maçta da ağları havalandıran Halil Akbunar, oynaması halinde dalya yapacak. 'yi de eli boş göndermek istediklerini belirten Akbunar, "3 puan için sahada olacağız. Takım olarak enerjimiz çok yüksek, galip gelmek istiyoruz" dedi.

5 KORONA VAKASI DAHA ÇIKTI
Öte yandan Kayserispor karşılaşması hazırlıklarını sürdüren Göztepe, koronavirüsten yakasını kurtaramıyor. ekibinde 2'si futbolcu 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada; testi pozitif çıkan 5 ismin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi. Sarı-kırmızılılarda daha önce de 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

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