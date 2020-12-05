Enerjimiz yüksek

Sivas'tan 3 puanla dönüp, Ankaragücü galibiyetini perçinleyen Göztepe, bugün Kayserispor karşısına 3'te 3 yapmak için çıkacak. Üst üste iki maçta da ağları havalandıran Halil Akbunar, oynaması halinde dalya yapacak. Kayseri'yi de eli boş göndermek istediklerini belirten Akbunar, "3 puan için sahada olacağız. Takım olarak enerjimiz çok yüksek, galip gelmek istiyoruz" dedi.

5 KORONA VAKASI DAHA ÇIKTI

Öte yandan Kayserispor karşılaşması hazırlıklarını sürdüren Göztepe, koronavirüsten yakasını kurtaramıyor. İzmir ekibinde 2'si futbolcu 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada; testi pozitif çıkan 5 ismin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi. Sarı-kırmızılılarda daha önce de 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.