Ankaragücü'nü konuk edecek Göztepe'de sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başlayan Stefano Napoleoni, forma bekliyor. Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan İtalyan golcü, bu sezon forma giymedi. Geçen sezon Başakşehir'den transfer olduğu Göztepe'de 29 karşılaşmada forma giyen 34 yaşındaki forvet 6 gol atıp 3 de asist yaptı. Napo'nun 21 kişilik kadroda yer alacağı, teknik direktör İlhan Palut'un, tecrübeli golcüyü maçın gidişatına göre değerlendireceği öğrenildi.



GÖZ-GÖZ'DE 6 EKSİK VAR

Göztepe'de A.Gücü maçı öncesi eksikler can sıkıyor. Koronavirüse yakalanan Mossoro ve Burak'ın yanı sıra Alpaslan, Ideye, Gassama ve Batuhan sakatlıkları nedeniyle yok.