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ekiplerinden 'nin radarında!

Son dakika haberleri... ekiplerinden , gündemine bir dönem ve formaları da giyen Slovak kanat oyuncusu 'u aldı. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 10:25
Miroslav Stoch Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin radarında!

'e 5-1'lik Denizlispor galibiyetiyle başlamasına rağmen oynadığı son 6 maçta 5 beraberlik, 1 yenilgi alan 'de yönetim, ara döneminde sol kanada takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, bir dönem 'de forma giyen Slovak sol kanat oyuncusu 'a kanca attı. Son olarak Yunan ekibi PAOK'ta oynayan 31 yaşındaki futbolcunun bonservis engelinin bulunmadığı belirtildi. Yönetimin, yıldız futbolcuyla görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Transferin bir-iki hafta içinde şekilleneceği açıklandı.

BURSA'DA DA OYNADI

Miroslav Stoch, PAOK'un yanı sıra FC Nitra, , Twente, Fenerbahçe, Al-Ain, ve Slavia Prag da da oynadı. 60 kez Slovakya Milli Takım forması giyen tecrübeli futbolcu 6 kez de fileleri havalandırdı. Güncel piyasa değerinin de 1.5 milyon euro olduğu öğrenildi.

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