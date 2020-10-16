Göztepe’ye yatırımcı

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, sarı-kırmızılı kulübün satışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sepil, "Görüştüğümüz yatırımcılar var, bazıları yüzde 10-20 oranında, bazıları daha fazla hisse istiyor." dedi.
Göztepe HaberleriGiriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 00:25Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 06:50
GöztepeBaşkanı Mehmet Sepil, sarı-kırmızılı kulübün satışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sepil, "Görüştüğümüz yatırımcılar var, bazıları yüzde 10-20 oranında, bazıları daha fazla hisse istiyor. Görüşmelerimizi yapıyoruz. Bu olursa hem İzmir için hem Türk futbolu hem Göztepe için çok iyi olacak" dedi.