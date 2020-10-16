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’ye yatırımcı

Başkanı , sarı-kırmızılı kulübün satışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sepil, "Görüştüğümüz yatırımcılar var, bazıları yüzde 10-20 oranında, bazıları daha fazla hisse istiyor." dedi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 00:25 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 06:50
Göztepe’ye yatırımcı
Başkanı , sarı-kırmızılı kulübün satışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sepil, "Görüştüğümüz yatırımcılar var, bazıları yüzde 10-20 oranında, bazıları daha fazla hisse istiyor. Görüşmelerimizi yapıyoruz. Bu olursa hem için hem Türk futbolu hem Göztepe için çok iyi olacak" dedi.
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