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30 Ağustos 2020, Pazar
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’nin yeni hedefi

Göztepe’nin yeni hedefi Yunus Akgün

, G.Saray'ın genç oyuncusu 'ün peşine düştü. 20 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen sarı-kırmızılı ekibin, teklifini ilettiği belirtildi. G.Saray altyapısından yetişen genç kanat oyuncusu, 27 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı.

, G.Saray'ın genç oyuncusu 'ün peşine düştü. 20 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen sarı-kırmızılı ekibin, teklifini ilettiği belirtildi. G.Saray altyapısından yetişen genç kanat oyuncusu, 27 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı.
  1. 30.8.2020
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