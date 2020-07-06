Fenerbahçe maçında sakatlanmıştı! Serdar Gürler'den kötü haber geldi
Göztepe'nin Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlık yaşayan ve oyuna devam edemeyen Serdar Gürler'den kötü haber geldi. İzmir ekibi resmi siteden yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Göztepe'de Serdar Gürler talihsiz bir sakatlık geçirmişti. İzmir ekibi 28 yaşındaki futbolcunun yapılan testler sonucunda sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Göztepe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
Fenerbahçe müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Serdar Gürler'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavi süreci başlamıştır.
Serdar Gürler'e geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramıza dönmesini temenni ediyoruz.
- 06.07.2020
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Yorum
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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