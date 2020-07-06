Fenerbahçe maçında sakatlanmıştı! Serdar Gürler'den kötü haber geldi - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Göztepe F.Bahçe maçında sakatlanan Serdar Gürler'den kötü haber geldi!

maçında sakatlanmıştı! 'den kötü haber geldi

Fenerbahçe maçında sakatlanmıştı! Serdar Gürler'den kötü haber geldi

'nin karşılaşmasında sakatlık yaşayan ve oyuna devam edemeyen 'den kötü haber geldi. ekibi resmi siteden yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini duyurdu.

'in 30. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelen 'de talihsiz bir sakatlık geçirmişti. ekibi 28 yaşındaki futbolcunun yapılan testler sonucunda sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Göztepe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
Fenerbahçe müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Serdar Gürler'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavi süreci başlamıştır.

Serdar Gürler'e geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramıza dönmesini temenni ediyoruz.

  1. 06.07.2020
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