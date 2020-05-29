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29 Mayıs 2020, Cuma
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’ten gol sözü

Wilczek’ten gol sözü

'nin ara transferde 'da Brondby'den aldığı , maçları iple çekiyor.

'nin ara transferde 'da Brondby'den aldığı , maçları iple çekiyor. Göztepe'de 8 maçta gol atamayan Polonyalı golcü, İlhan Palut ile yaptığı görüşmede, "Takıma ve 'e tamamen uyum sağladım. Kalan 6 maçta kendimi göstereceğim" dedi.
  1. 29.5.2020
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