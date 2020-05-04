Süper Lig ekibinden Robinho atağı!
Bonservis bedeli ödemek istemeyen Göztepe, sezon sonu boşa çıkacak Brezilyalı yıldız Robinho ile görüşmelere başladı. 500 bin Euro’ya bu iş bitecek.
Futbolda corona virüsü dolayısıyla yaşanan ekonomik kriz, birçok takımı bonservis bedeli ödemeden transfer yapmaya itti. Sezon sonunda boşa çıkacak futbolcuları listesine alan kulüplerden biri olan Göztepe, Başakşehir'den ayrılacak Robinho ile söz kesti.
YILLIK 500 BİN EURO
36 yaşındaki Brezilyalı dünya yıldızını 1 yıllığına İzmir'e getirmek isteyen sarı-kırmızılılar, bonservis ödemeyeceği için bu transfere sıcak bakıyor. Hücum hattında önemli bir silah olan Robinho için Başakşehir'den kazandığı maaşın 4'te 1'i ödenecek. İstanbul ekibinde yıllık 2 milyon euro kazanan Robinho için yıllık 500 bin euro verilecek.
Türkiye'yi çok seven Brezilyalı yıldızın, kariyerini burada bitirmek istediği de gelen haberler arasında. 12 kupa kaldıran Robinho, R. Madrid ve Milan gibi ünlü kulüplerde forma giydi.
- 4.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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