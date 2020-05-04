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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Süper Lig ekibinden atağı!

Süper Lig ekibinden Robinho atağı!

Bonservis bedeli ödemek istemeyen , sezon sonu boşa çıkacak Brezilyalı yıldız ile görüşmelere başladı. 500 bin Euro’ya bu iş bitecek.

corona virüsü dolayısıyla yaşanan ekonomik kriz, birçok takımı bonservis bedeli ödemeden yapmaya itti. Sezon sonunda boşa çıkacak futbolcuları listesine alan kulüplerden biri olan , 'den ayrılacak ile söz kesti.

YILLIK 500 BİN EURO

36 yaşındaki Brezilyalı dünya yıldızını 1 yıllığına 'e getirmek isteyen sarı-kırmızılılar, bonservis ödemeyeceği için bu transfere sıcak bakıyor. Hücum hattında önemli bir silah olan Robinho için Başakşehir'den kazandığı maaşın 4'te 1'i ödenecek. ekibinde yıllık 2 milyon euro kazanan Robinho için yıllık 500 bin euro verilecek.

'yi çok seven Brezilyalı yıldızın, kariyerini burada bitirmek istediği de gelen haberler arasında. 12 kupa kaldıran Robinho, R. Madrid ve Milan gibi ünlü kulüplerde forma giydi.

  1. 4.5.2020
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