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21 Mart 2020, Cumartesi
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’de ev çalışması

Göztepe’de ev çalışması

, koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından oyuncularına 5 günlük ev programı çıkardı.

Başkan Vekili Talat Papatya, erteleme kararının ardından takımla toplantı yapıldığını ve herkese evde program verildiğini söyledi. Papatya, "Oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve personelimizi evlerine gönderdik. Virüsün seyrine göre yeni kararlar alınacak. Biz de yol haritamızı belirleyeceğiz" dedi. Takımdaki yabancı futbolcuların ülkelerine gitmeyeceğini belirten Papatya, "Her zaman insan sağlığı önce gelir. Tedbir tedaviden daha iyidir. Biz de her türlü tedbiri aldık. İnsanlar işin doğrusu ligleri düşünecek değil. Önce sağlımızı, ailelerimizi, milleti ve vatanımızı düşüneceğiz. Yabancı futbolcularımız 'de kalacak. Zaten şu durumda kendileri de hiçbir yere gitmek istemezler. Gitmelerinin de pek anlamı yok" diye konuştu.

DAHA COŞKULU BULUŞACAĞIZ
İzmir'in asırlık kulüpleri, sosyal medya üzerinden korona virüsü salgını sebebiyle ara verilen ligler için kenetlendi. İzmir Banliyo Sistemi, sosyal medyadan 'yi etiketleyerek, "Ve sonra her şey #GerideKalacak yine birlikte tribünlere koşacağız, söz mü?" paylaşımında bulundu. Göz-Göz, bu paylaşıma, "Her şey #Geride- Kalacak, Gürsel Aksel Stadımızda daha büyük bir coşkuyla buluşacağız" ifadeleriyle yanıt verdi. Umut dolu bu paylaşımlara taraftarlar, binlerce beğeni mesajı gönderdi.

  1. 21.3.2020
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