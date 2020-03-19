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19 Mart 2020, Perşembe
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Sıra istikrarda

Sıra istikrarda

4 maçlık 3 puan hasretine Rize maçıyla son verdiklerini belirten başarılı hoca, “Çalışarak kaybettiğimiz istikrarı tekrar yakalamak istiyoruz” dedi.

Süper Lig'de erteleme maçında 'u 2-0 yenen , moral buldu. Sarı-kırmızılılar, 4 maç aradan sonra galip gelerek kara bulutları dağıttı. İkinci yarıda oynanan pozitif futbol da sarı-kırmızılı camiaya umut aşıladı. Son haftalarda kadro tercihleri nedeniyle eleştirilmeye başlanan Teknik Direktör İlhan Palut ise sürpriz bir kadroyla sahaya çıkarak, aylardır 11'de yer almayan Deniz Kadah ve Murat Paluli'ye görev verdi.

TAKIM KARAKTER GÖSTERDİ

Kötü gidişata 'dur' dediklerinin altını çizen Palut da, maçı öncesi moral kazandıklarını belirtti. Başarılı çalıştırıcı, "Son haftalarda kötü bir gidişatımız vardı ve artık buna dur dememiz gerekiyordu. Futbolcularım 90 dakika sahaya karakter koydu ve iyi bir performans sergiledi. Bahsettiğim kötü sürecin ardından çok ihtiyacımız olan bir 3 puan aldık. Çalışmaya devam ederek kaybettiğimiz istikrarı tekrar yakalamak istiyoruz" diye konuştu.

6222'DEN 47 KİŞİYE İŞLEM

Göztepe'nin M.Başakşehir maçında, 47 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Bu kişilere, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun olan 6222'den işlem yapıldı.

NAPO'DAN İTALYA'YA DESTEK

Göztepe'nin İtalyan santrforu Napoleoni, Çaykur Rize'ye attığı gol sonrası duygulandı. Napo, ülkesinde koronadan ölenler nedeniyle gol sonrası Roma'daki Kolezyum'un resminin yer aldığı dövmesini kameraya göstererek halkına destek verdi

  1. 19.3.2020
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