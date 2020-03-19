Sıra istikrarda
4 maçlık 3 puan hasretine Rize maçıyla son verdiklerini belirten başarılı hoca, “Çalışarak kaybettiğimiz istikrarı tekrar yakalamak istiyoruz” dedi.
Süper Lig'de erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Göztepe, moral buldu. Sarı-kırmızılılar, 4 maç aradan sonra galip gelerek kara bulutları dağıttı. İkinci yarıda oynanan pozitif futbol da sarı-kırmızılı camiaya umut aşıladı. Son haftalarda kadro tercihleri nedeniyle eleştirilmeye başlanan Teknik Direktör İlhan Palut ise sürpriz bir kadroyla sahaya çıkarak, aylardır 11'de yer almayan Deniz Kadah ve Murat Paluli'ye görev verdi.
TAKIM KARAKTER GÖSTERDİ
Kötü gidişata 'dur' dediklerinin altını çizen Palut da, Trabzon maçı öncesi moral kazandıklarını belirtti. Başarılı çalıştırıcı, "Son haftalarda kötü bir gidişatımız vardı ve artık buna dur dememiz gerekiyordu. Futbolcularım 90 dakika sahaya karakter koydu ve iyi bir performans sergiledi. Bahsettiğim kötü sürecin ardından çok ihtiyacımız olan bir 3 puan aldık. Çalışmaya devam ederek kaybettiğimiz istikrarı tekrar yakalamak istiyoruz" diye konuştu.
6222'DEN 47 KİŞİYE İŞLEM
Göztepe'nin M.Başakşehir maçında, 47 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Bu kişilere, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun olan 6222'den işlem yapıldı.
NAPO'DAN İTALYA'YA DESTEK
Göztepe'nin İtalyan santrforu Napoleoni, Çaykur Rize'ye attığı gol sonrası duygulandı. Napo, ülkesinde koronadan ölenler nedeniyle gol sonrası Roma'daki Kolezyum'un resminin yer aldığı dövmesini kameraya göstererek halkına destek verdi
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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