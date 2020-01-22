Beşiktaş Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Son haftalarda sıkıntılı günler geçiren siyah-beyazlılar karşılamanın ilk ayağında rakibine 3-2 mağlup olmuştu. Mücadele öncesi futbolseverler Beşiktaş Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını sıkça aratmaya başladı. Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. 7'nci ve 14'üncü haftalar arasında ligde müthiş bir grafik yakalayan Beşiktaş bu tarihten sonra lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 7 resmi maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. Kartal kupa maçı ile zorlu günlere veda etmek istiyor. Erzurumspor ise kupada yakaladığı başarılı grafiği sürdürüp çeyrek finale kalmak istiyor.
BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Bugün yani 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak olan Beşiktaş BB Erzurumspor maçı saat 20.30'da başlayacak ve Aspor kanalından canlı yayınlanacak. Vodafone Park'ta 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetecek. Karşılaşma ASpor'dan naklen yayınlanacak.
KARTAL ÇIKIŞ ARIYOR
Süper Lig'in ikinci yarısına Sivasspor mağlubiyetiyle başlayan ve zirvenin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş, ilk maçta 3-2 mağlup olduğu BB Erzurumspor ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek. Sivasspor karşısında alınan mağlubiyetle siyah-beyazlılarda moraller yerle bir olurken, Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbolcuların kendisini toparlaması için takıma 1 gün izin vermişti. Bugün yapılacak olan tek antrenmanla maça hazırlanıp ardından kampa girecek olan Beşiktaş'ta tek hedef kupada çeyrek finale yükselmek. Ligde zirvenin gerisinde kalan ve özellikle kupada sonuna kadar gitmek isteyen Avcı'nın ekibi, TFF 1. Lig temsilcisi BB Erzurumspor karşısında hata yapmak istemiyor.
MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebecho, Oğuzhan Özyakup, Hutchinson, N'Koudou, Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz
ERZURUMSPOR: Sehic, Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk, Emrah Başsan, Obertan, Sissoko, Pote
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Beşiktaş Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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