Beşiktaş Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Haberleri Beşiktaş Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Beşiktaş Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

son 16 turu rövanş mücadelesinde sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Son haftalarda sıkıntılı günler geçiren siyah-beyazlılar karşılamanın ilk ayağında rakibine 3-2 mağlup olmuştu. Mücadele öncesi futbolseverler Beşiktaş Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını sıkça aratmaya başladı. Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz.

, son 16 turu rövanşında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. 7'nci ve 14'üncü haftalar arasında ligde müthiş bir grafik yakalayan Beşiktaş bu tarihten sonra lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 7 resmi maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. Kartal kupa maçı ile zorlu günlere veda etmek istiyor. Erzurumspor ise kupada yakaladığı başarılı grafiği sürdürüp kalmak istiyor.

BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Bugün yani 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak olan Beşiktaş BB Erzurumspor maçı saat 20.30'da başlayacak ve Aspor kanalından canlı yayınlanacak. Vodafone Park'ta 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetecek. Karşılaşma ASpor'dan naklen yayınlanacak.

KARTAL ÇIKIŞ ARIYOR

'in ikinci yarısına mağlubiyetiyle başlayan ve zirvenin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş, ilk maçta 3-2 mağlup olduğu BB Erzurumspor ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek. Sivasspor karşısında alınan mağlubiyetle siyah-beyazlılarda moraller yerle bir olurken, Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbolcuların kendisini toparlaması için takıma 1 gün izin vermişti. Bugün yapılacak olan tek antrenmanla maça hazırlanıp ardından kampa girecek olan Beşiktaş'ta tek hedef kupada çeyrek finale yükselmek. Ligde zirvenin gerisinde kalan ve özellikle kupada sonuna kadar gitmek isteyen Avcı'nın ekibi, 1. Lig temsilcisi BB Erzurumspor karşısında hata yapmak istemiyor.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, , Vida, Roco, Rebecho, , Hutchinson, N'Koudou, Ljajic, ,

ERZURUMSPOR: Sehic, Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk, Emrah Başsan, Obertan, Sissoko, Pote

  1. 22.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN