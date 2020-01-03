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03 Ocak 2020, Cuma
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Göztepe’de 3 veda var

Göztepe’de 3 veda var

Yeni stadında 2. yarıya iddialı başlamak isteyen Göztepe, transfere hız verdi. Takıma katkı sağlayamayan ve İsviçre kulüplerinin radarındaki 'un yanı sıra Borges, Yasin, Sanneh ve Deniz'le vedalaşmayı planlayan Göz-Göz'ün, 3 takviye yapacağı öğrenildi.

Yeni stadında 2. yarıya iddialı başlamak isteyen Göztepe, transfere hız verdi. Takıma katkı sağlayamayan ve İsviçre kulüplerinin radarındaki 'un yanı sıra Borges, Yasin, Sanneh ve Deniz'le vedalaşmayı planlayan Göz-Göz'ün, 3 takviye yapacağı öğrenildi. Yönetim, Lille'den Remy, Başakşehir'den Robinho ve Kayseri'den ayrılan Adebayor'la ilgileniyor.
  1. 3.1.2020
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