Göztepe’de 3 veda var
Yeni stadında 2. yarıya iddialı başlamak isteyen Göztepe, transfere hız verdi. Takıma katkı sağlayamayan ve İsviçre kulüplerinin radarındaki Eren Derdiyok'un yanı sıra Borges, Yasin, Sanneh ve Deniz'le vedalaşmayı planlayan Göz-Göz'ün, 3 takviye yapacağı öğrenildi.
Yeni stadında 2. yarıya iddialı başlamak isteyen Göztepe, transfere hız verdi. Takıma katkı sağlayamayan ve İsviçre kulüplerinin radarındaki Eren Derdiyok'un yanı sıra Borges, Yasin, Sanneh ve Deniz'le vedalaşmayı planlayan Göz-Göz'ün, 3 takviye yapacağı öğrenildi. Yönetim, Lille'den Remy, Başakşehir'den Robinho ve Kayseri'den ayrılan Adebayor'la ilgileniyor.
- 3.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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