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11 Kasım 2019, Pazartesi
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yakalandı

Göztepe yakalandı

'in 11. haftasında , öne geçtiği maçta ’nin penaltısına engel olamadı. ’un Töre’yle bir topu da direkten döndü.

Süper Lig'in güçlü iki takımını karşı karşıya getiren maçta , evinde Y.Malatya'yla 1-1 berabere kaldı. Göz-Göz, 9'da Serdar'ın golüyle öne geçti. İlk yarısı orta alan mücadelesi şeklindeki maçın 2. devresinde, Y.Malatya etkili taraftı. 80'de Berkan'ın topa elle müdahalesine VAR'dan penaltı çıktı. , eşitliği sağladı. Y.Malatya 88'de de galibiyet golüne çok yaklaştı. Töre'nin vuruşunda iki direğe de çarpan topu Berkan uzaklaştırdı ve maç 1-1 sona erdi.

MAÇ BİTTİ KIZARDILAR

Yeni Malatya'dan Eren ile Göztepe'den Alpaslan, maç içinde yaşadıkları kavgayı, maç sonunda da sürdürünce ikisi de 2. sarıdan kırmızı gördü.

3 PUAN ALABİLİRDİK

Sergen Yalçın'ın cezası nedeniyle yerine görev alan Murat Şahin, kazanacakları pozisyonları yakaladıklarını ancak başaramadıklarını vurguladı.

ZAMAN İSTEDİ

Göztepe'yle ilk maçına çıkan yeni hocası İlhan Palut, zaman istedi. Palut, "Saha içi organizasyon, pozitif futbol ve fiziksel gelişim adına almamız gereken yollar var" dedi.

  1. 11.11.2019
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