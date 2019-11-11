Göztepe yakalandı
Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, öne geçtiği maçta Gökhan Töre’nin penaltısına engel olamadı. Yeni Malatyaspor’un Töre’yle bir topu da direkten döndü.
Süper Lig'in güçlü iki takımını karşı karşıya getiren maçta Göztepe, evinde Y.Malatya'yla 1-1 berabere kaldı. Göz-Göz, 9'da Serdar'ın golüyle öne geçti. İlk yarısı orta alan mücadelesi şeklindeki maçın 2. devresinde, Y.Malatya etkili taraftı. 80'de Berkan'ın topa elle müdahalesine VAR'dan penaltı çıktı. Gökhan Töre, eşitliği sağladı. Y.Malatya 88'de de galibiyet golüne çok yaklaştı. Töre'nin vuruşunda iki direğe de çarpan topu Berkan uzaklaştırdı ve maç 1-1 sona erdi.
MAÇ BİTTİ KIZARDILAR
Yeni Malatya'dan Eren ile Göztepe'den Alpaslan, maç içinde yaşadıkları kavgayı, maç sonunda da sürdürünce ikisi de 2. sarıdan kırmızı gördü.
3 PUAN ALABİLİRDİK
Sergen Yalçın'ın cezası nedeniyle yerine görev alan Murat Şahin, kazanacakları pozisyonları yakaladıklarını ancak başaramadıklarını vurguladı.
ZAMAN İSTEDİ
Göztepe'yle ilk maçına çıkan yeni hocası İlhan Palut, zaman istedi. Palut, "Saha içi organizasyon, pozitif futbol ve fiziksel gelişim adına almamız gereken yollar var" dedi.
- 11.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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