Göztepe'de Sepil'den Tamer Tuna açıklaması

Kulüpte ikinci dönemini sonlandıran Tuna'nın basın aracılığıyla paylaştığı demecinin ardından istifa ettiğini belirten Başkan Sepil, "Bilindiği gibi teknik direktörümüz Tamer Tuna ile yollarımızı ayırdık. Kendisinin istifa ettiği bu süreç benim Kasımpaşa maçının ardından medya ile paylaştığım demecimden sonra oluştu. Kendisi bu konuda rahatsızlığını belirten bir mesaj attı, ben de kendisini arayıp konuştum. Ben demecimde sadece hocamıza değil aynı zamanda o maçta kötü yönetim gösteren hakeme ve onunla beraber kötü bir performans gösteren oyuncularımıza ve teknik kadromuza yönelik açıklamada bulunmuştum. Dolayısı ile bunu yapmanın Göztepe Spor Kulübü başkanının görevi olduğuna inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Yaz dönemindeki transfer sürecine de değinen Sepil, açıklamasında, "9 maçlık süreçte puan olarak da oyun olarak da 1-2 maç haricinde beklentilerimizin oldukça altında kaldık. Sadece beklentilerin altında kalmanın dışında da çok zor bir maç trafiğine giriyoruz dolayısı ile herkesi uyarmak istemiştim. Kendisi istifa etmek istedi, biz de istifasını kabul ettik. Kendisine bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar diliyorum. Aynı zamanda bir konuya daha netlik kazandırmak istiyorum. Şu ana kadar Göztepe Spor Kulübü'ne gelen bütün teknik direktörler koşarak, gönülden isteyerek gelmişlerdir. Tamer hocam da yine 2. döneminde aynı şekilde geldi bana. Kendisi ile ofisimde yaptığım konuşmada Göztepe'nin o anki kadrosunun kendisi için son derece yeterli olduğunu ve hatta 1-2 takviye ile önümüzdeki sezon (2019-20) bizim çok rahat Avrupa Kupalarına gidebilecek bir ekip kuracağımızı söyledi" ifadelerini kullandı.

Yeni teknik direktör arayışlarının sürdüğünü belirten Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, basın açıklamasını şu şekilde noktaladı: "Ben de aynı kanıdaydım, dolayısıyla bu şekilde hocamızla anlaşma imzaladık. Fakat gerek geçen sezonki 11 maçta gerekse bu sezonki 9 maçta Tamer hocanın da benim de beklentilerimiz şu anki performansımızın çok daha üzerindeydi ama bunu başaramadık. Şu an için Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyoruz. Trabzonspor maçına antrenörümüz Suat Arıcan ile çıkacağız. Bu arada yeni teknik direktör arayışlarımız sürüyor. Her zaman olduğu gibi Göztepe'de çalışmak isteyen yerli ve yabancı bir çok teknik direktör bizimle temasa geçiyor. Bu isimlerin içinden Göztepe için en doğrusu olduğuna inandığımız teknik direktör ile en kısa süre içinde anlaşmayı umut ediyoruz."