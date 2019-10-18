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18 Ekim 2019, Cuma
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'de : Hedef maçımız

Göztepe'de Tamer Tuna: Hedef maçımız

5’er maçtır namağlup iki takımın karşılaşacağını vurgulayan başarılı çalıştırıcı, “ maçı, kendi yolumuzu çizmek için en önemli sınav olacak” dedi.

Süper Lig'de sezona kötü başlayan, sonrasında son haftalarda çıkışa geçen , deplasmandaki maçında bu serisini sürdürmek istiyor. Her iki takım da 5 maçtır namağlup yoluna devam ederken, güçlü rakipleri karşısında yollarını çizecekleri kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Tuna, "Başakşehir karşılaşması da kendi yolumuzu çizme konusunda en önemli maç diyebiliriz. 10 kişiyken ortaya koyduğumuz mücadeleyle aldığımız puanlar ve maçındaki farklı galibiyet, Başakşehir müsabakasını biraz daha önemli hale getirdi" dedi.

KADROYU BOZMAYACAK
Ligde ilk haftalarda gol sıkıntısı çeken sarı-kırmızılılarda, bu dönemde bile artı yönlerinin fazla olduğunu belirten , transferin son günlerinde takıma katılan futbolcularla birlikte, kadro istikrarının sağlandığının altını çizdi. Başarılı teknik adam, "Sezon başındaki yaşadığımız sancılı dönem, bazen istikrarsızlıktan kaynaklanıyordu. Kadrodaki arayışımıza cevap bulmuş olmaktan dolayı mutluyum. Bu hafta da istikrarlı kadroyu bozmamaktan yanayım. Başakşehir karşısında da Kayserispor karşısında oynadığımız kadroya yakın bir kadroyla mücadele edeceğiz" bilgisini verdi.

BAMBAŞKA BİR KİMLİK
Göztepe Başkanı de, yapımı tüm hızıyla süren yeni statlarına kavuştuklarında kulübün bambaşka bir kimliğe bürüneceğini söyledi. Başkan Sepil, "Yeni statla birlikte Göztepe'nin, Türkiye'deki konumu değişecek. Göztepe yeni stadıyla şampiyonluk hedefiyle ilgili yola girecek" diye iddialı konuştu.

TÖRE'DEN MİLLİ SÖZ
Yeni 'da uzun süren sakatlığının ardından maçında sahada olması beklenen , Milli Takım'a da göz kırptı. Töre, "Türk halkının benden beklentisi büyük, elimden gelen her şeyi yaparak tekrar dönmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

  1. 18.10.2019
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