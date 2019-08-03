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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Sanneh 'de

Sanneh Göztepe'de

'in İzmirli temsilcisi Göz-Göz, Belçika’dan Anderlecht’in Gambiyalı stoperi Sanneh’i sezon sonuna kadar kiraladı. 24 yaşındaki defans, 10 defa milli formayı giydi

'den savunmaya takviye geldi. 'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı- kırmızılılar, Belçika'da Anderlecht forması giyen Bubacarr Sanneh'i, kiraladı. 24 yaşındaki genç stoper, Göz-Göz'le kiralık sözleşmenin altına imza attı. Danimarka'da Midtjylland forması giyen Gambiyalı oyuncu, geçtiğimiz sezonun başında Anderlecht'e transfer oldu. Geçen sezon 28 karşılaşmada boy gösteren 1.83 boyundaki Sanneh, 1 kez de ağları sarstı. Genç savunmacı, 10 kez de milli takımının formasını terletti.
  1. 3.8.2019
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