Sanneh Göztepe'de
Süper Lig'in İzmirli temsilcisi Göz-Göz, Belçika’dan Anderlecht’in Gambiyalı stoperi Sanneh’i sezon sonuna kadar kiraladı. 24 yaşındaki defans, 10 defa milli formayı giydi
- 3.8.2019
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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