Göztepe'ye yerli maestro
Murat Paluli ve Veli Çetin’e imza attıran sarı-kırmızılılar, Samsunspor’un 24 yaşındaki on numarası İlyas Kubilay Yavuz için de harekete geçiyor.
Transferin hızlı ekibi Göztepe, Samsunspor'un yıldızı İlyas Kubilay Yavuz'a da kanca attı. Savunmaya Murat Paluli ve Veli Çetin takviyelerini yapan sarı- kırmızılıların, Karadeniz ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri çeken 24 yaşındaki on numara için harekete geçeceği öğrenildi. Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesin bulunan başarılı oyuncu için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapılacağı bildirildi. Teknik direktör Tamer Tuna'nın, yönetime sunduğu raporda Kubilay için 'mutlaka alınmalı' ifadelerini kullandığı kaydedildi. Geçtiğimiz sezon başında Keçiörengücü'nden ayrılarak Samsunspor'un yolunu tutan genç oyuncunun da Göztepe'ye sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş altyapısından yetişen on numara; Tepecik, Erzin Belediye ve Tarsus İY formaları da giydi. Geçtiğimiz sezon ise Samsun'da 29 maçta 10 gol, 3 asistle oynadı. Öte yandan Göztepe'de, takımdan ayrılması gündemde olan Ghilas'a talip çıktı. Yıllık 1 milyon 250 bin euro maliyeti bulunan 29 yaşındaki Cezayirli golcünün, İspanyol ekibi Espanyol'un radarına girmesi yönetimi memnun etti.
- 28.6.2019
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eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Göztepe'ye yerli maestro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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