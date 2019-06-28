Mehmet Topal transferinde flaş gelişme! Sarı-Kırmızılı formayı giyecek
Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın boşa çıkmasının ardından, 33 yaşındaki futbolcunun yeni adresi yine Süper Lig oluyor... Beşiktaş iddialarına resmi yalanlama gelirken Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak da konuya dair açıklama yaptı. Mehmet Topal'ın yurt dışından teklif alamazsa, önümüzdeki yıl sarı-kırmızılı formayı terletmesi bekleniyor... İşte gündeme bomba gibi düşen son dakika transfer sürprizinin ayrıntıları...
28 Haziran 2019 Cuma 11:09
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Mehmet Topal'ın artık Fenerbahçe'deki 7 yıllık macerası resmen sona erdi.
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Kulüp, resmi siteden oyuncuya teşekkür ederken karşılıklı anlaşma neticesinde yolların ayrıldığı açıklamıştı.
Topal da bir açıklama yapmış ve "Bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle; ne kulübüme, ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım. Alacaklarımı bırakarak sözleşmemi fesih etme konusunda uzlaşma sağladım." sözleri dikkat çekmişti.
Hatırlanacağı üzere 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynadığı Antalyaspor maçında da taraftarından gelen tezahüratlar neticesinde sahayı terk etmek istemişti.
Teknik direktör Ersun Yanal, taraftarı sükunete davet ederken Mehmet Topal'ı da sakinleştirerek sahaya dönmesini sağlamıştı.