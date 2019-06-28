Mehmet Topal transferinde flaş gelişme! Sarı-Kırmızılı formayı giyecek - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Mehmet Topal transferinde flaş gelişme! Sarı-Kırmızılı formayı giyecek

Mehmet Topal transferinde flaş gelişme! Sarı-Kırmızılı formayı giyecek

Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın boşa çıkmasının ardından, 33 yaşındaki futbolcunun yeni adresi yine Süper Lig oluyor... Beşiktaş iddialarına resmi yalanlama gelirken Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak da konuya dair açıklama yaptı. Mehmet Topal'ın yurt dışından teklif alamazsa, önümüzdeki yıl sarı-kırmızılı formayı terletmesi bekleniyor... İşte gündeme bomba gibi düşen son dakika transfer sürprizinin ayrıntıları...

28 Haziran 2019 Cuma 11:09
Mehmet Topal transferinde flaş gelişme! Sarı-Kırmızılı formayı giyecek

Mehmet Topal'ın artık Fenerbahçe'deki 7 yıllık macerası resmen sona erdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Topal transferinde flaş gelişme! Sarı-Kırmızılı formayı giyecek

Kulüp, resmi siteden oyuncuya teşekkür ederken karşılıklı anlaşma neticesinde yolların ayrıldığı açıklamıştı.

Mehmet Topal transferinde flaş gelişme! Sarı-Kırmızılı formayı giyecek

Topal da bir açıklama yapmış ve "Bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle; ne kulübüme, ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım. Alacaklarımı bırakarak sözleşmemi fesih etme konusunda uzlaşma sağladım." sözleri dikkat çekmişti.

Mehmet Topal transferinde flaş gelişme! Sarı-Kırmızılı formayı giyecek

Hatırlanacağı üzere 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynadığı Antalyaspor maçında da taraftarından gelen tezahüratlar neticesinde sahayı terk etmek istemişti.

Mehmet Topal transferinde flaş gelişme! Sarı-Kırmızılı formayı giyecek

Teknik direktör Ersun Yanal, taraftarı sükunete davet ederken Mehmet Topal'ı da sakinleştirerek sahaya dönmesini sağlamıştı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN