Mehmet Topal transferinde flaş gelişme! Sarı-Kırmızılı formayı giyecek

Topal da bir açıklama yapmış ve "Bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle; ne kulübüme, ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım. Alacaklarımı bırakarak sözleşmemi fesih etme konusunda uzlaşma sağladım." sözleri dikkat çekmişti.