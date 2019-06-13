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13 Haziran 2019, Perşembe
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Altaylı Ulaş'a kancası

Altaylı Ulaş'a Göztepe kancası

Altay'da geçen sezon yıldızı parlayan genç stoper 'e son olarak, iki sezondur İzmir'i 'de temsil eden talip oldu.

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezon yıldızı parlayan genç stoper 'i son olarak gözüne kestirdi.

Siyah-beyazlılarla sözleşmesi devam eden Ulaş için sarı-kırmızılıların resmi teklif sunmadığı ancak Göztepeli bir yöneticinin genç savunmacıyı telefonla arayarak nabız yokladığı öğrenildi. Altay yönetimi Ulaş'ın bonservis ücretini açıklamezken, 22 yaşındaki futbolcunun yüksek bir rakam verilmesi halinde satılabileceği belirtildi.

Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray tarafından izlenen Ulaş için ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un da Altay yönetimi ile dirsek temasında olduğu kaydedildi. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, İzmir'de Ulaş'ı tribünden izlemişti. Başarılı defans oyuncusuyla Süper Lig temsilcileri Trabzonspor, , ve Aytemiz Alanyaspor'un da ilgilendiği iddia edildi. Altay altyapısından yetişen Ulaş Zengin, geçen sezon 1'inci Lig'de 14 karşılaşmada görev aldı.

  1. 13.06.2019
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