Göztepe şova başlıyor – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Haberleri Göztepe şova başlıyor

Göztepe şova başlıyor

Göztepe şova başlıyor

Göztepe, transfer şova başlıyor. Listesinde 'den Ba, Konya'dan Jahovic, , ve Avustralya'dan Davidson bulunan Göz-Göz, imzalara başlıyor.

Göztepe, transfer şova başlıyor. Listesinde 'den Ba, Konya'dan Jahovic, , ve Avustralya'dan Davidson bulunan Göz-Göz, imzalara başlıyor.

DENİZLİSPOR
Süper Lig'in yenisi Denizlispor, ligden düşen Bursa'nın orta sahası 'nın peşinde. Timsah'ın 6 golle en skoreri 26 yaşındaki futbolcu da Horoz'a sıcak bakıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ
Süper Lig'e yeniden yükselen G.Birliği'nde Olağan Genel Kurul gelecek hafta sonuna ertelendi. Genel Kurul, çoğunluk aranmaksızın 16 Haziran'da yapılacak.

GAZİŞEHİR
'la yolları ayıran ligin yenisi Gazişehir, geçen sezon Göztepe'yi çalıştıran Bayram Bektaş'la el sıkıştı. Sportif Direktörlüğe de Ayhan Akman geliyor.

KAYSERİSPOR
yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak istiyor. Kayseri'nin, lige veda eden Erzurum'un 10'la asist kralı olan Emrah Başsan'ın peşinde olduğu öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR
Adullah Avcı'yı Beşiktaş'a kaptıran Başakşehir, Okan Buruk'la imzaya hazırlanıyor. 'de adından söz ettiren başarılı hocayla bugün ya da yarın imzalar atılacak.

  1. 10.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe şova başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN