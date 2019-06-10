Göztepe şova başlıyor
Göztepe, transfer şova başlıyor. Listesinde Başakşehir'den Ba, Konya'dan Jahovic, Olcay Şahan, Gökhan Töre ve Avustralya'dan Davidson bulunan Göz-Göz, imzalara başlıyor.
Göztepe, transfer şova başlıyor. Listesinde Başakşehir'den Ba, Konya'dan Jahovic, Olcay Şahan, Gökhan Töre ve Avustralya'dan Davidson bulunan Göz-Göz, imzalara başlıyor.
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GENÇLERBİRLİĞİ
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- 10.6.2019
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Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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