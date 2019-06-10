Göztepe şova başlıyor

Göztepe, transfer şova başlıyor. Listesinde Başakşehir'den Ba, Konya'dan Jahovic, Olcay Şahan, Gökhan Töre ve Avustralya'dan Davidson bulunan Göz-Göz, imzalara başlıyor.

DENİZLİSPOR

Süper Lig'in yenisi Denizlispor, ligden düşen Bursa'nın orta sahası Aytaç Kara'nın peşinde. Timsah'ın 6 golle en skoreri 26 yaşındaki futbolcu da Horoz'a sıcak bakıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ

Süper Lig'e yeniden yükselen G.Birliği'nde Olağan Genel Kurul gelecek hafta sonuna ertelendi. Genel Kurul, çoğunluk aranmaksızın 16 Haziran'da yapılacak.

GAZİŞEHİR

Mehmet Altıparmak'la yolları ayıran ligin yenisi Gazişehir, geçen sezon Göztepe'yi çalıştıran Bayram Bektaş'la el sıkıştı. Sportif Direktörlüğe de Ayhan Akman geliyor.

KAYSERİSPOR

Kayserispor yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak istiyor. Kayseri'nin, lige veda eden Erzurum'un 10'la asist kralı olan Emrah Başsan'ın peşinde olduğu öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR

Adullah Avcı'yı Beşiktaş'a kaptıran Başakşehir, Okan Buruk'la imzaya hazırlanıyor. Rize'de adından söz ettiren başarılı hocayla bugün ya da yarın imzalar atılacak.