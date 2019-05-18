Göztepe’den 3 puan sözü – Fotomaç – 18 Mayıs 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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’den 3 puan sözü

Göztepe’den 3 puan sözü
Bursaspor ile karşılaşacak 'yi yüzlerce taraftarı coşkuyla Bursa'ya uğurladı. Sarı-kırmızılılar, takım otobüsünün önünü keserek meşale yakıp tezahüratlar yaptı. Teknik Direktör Tamer Tuna ve futbolcular tek tek taraftarları selamlarken, galibiyet sözü verdiler. Sakatlıkları süren Jerome ve Yasin de kafilede yer aldı.

Stres attılar
, Göztepe karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde 1 saat 20 dakika süren antrenman, ısınmayla başladı. Yeşil- beyazlılar, ayak tenisi oynayarak, zorlu maçın stresini üzerlerinden atmaya çalıştı.

  1. 18.5.2019
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