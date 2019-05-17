Göztepe hazır
İzmir ekibinin hücumdaki en önemli isimlerinden Serdar Gürler iyileşti. Tamer Tuna, şartlar ne olursa olsun Bursa’ya 3 puana gittiklerini söyledi
Teknik direktör Tamer Tuna, Bursaspor karşısında kadroda zorunlu bir değişime gidecek. Genç çalıştırıcının, savunma hattında Kadu'nun sakatlığı, Reis'in de kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle Titi'nin yanında stoperde Berkan ya da Alpaslan'a şans vermesi bekleniyor. Sol bekte görev alan Berkan'ın son maçlardaki iyi performansı sonrasında ibrenin Alpaslan'dan yana olduğu öğrenildi.
- 17.5.2019
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PFDK kararları açıklandı! Abdurrahim Albayrak...
Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
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GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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