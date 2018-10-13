Golcüler hazır
Cikalleshi ve Halil’in iyileşmesiyle güçlü rakibi önünde opsiyonları artan İzmir ekibinde, Yasin, Jerome ve Castro’nun da yüksek formu teknik heyeti sevindirdi
TARAFTARIN GÖZDESİ YASİN ÖZTEKİN
ÖZELLİKLE sezon başında kontratı bittiği Galatasaray'dan ayrılıp Göztepe'ye gelen ve burada önemli işlere imza atan Yasin Öztekin, yine takımının en önemli kozu olacak. İzmir ekibinde çıktığı 8 karşılaşmada 5 gol atıp 2 kez de asist yapan 31 yaşındaki milli yıldız, şimdiden sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu. Bayram Bektaş'ın diğer önemli silahları Halil, Castro ve Jerome ise bu sezon ligde 1'er kez gol sevinci yaşamayı başardı.
- 13.10.2018
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Polonya'nın yeni Lewandowski'si Piatek
Toplam 1
Yorum
nevzat elin adamı nası arayıp buluyo bizimkiler menejerlerin kuklası olmuş adeta videodan adam alıyolar scavt ekipleri zaten hiç yok bizde
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34’lük savaşçı Joao Pereira
Toplam 2
Yorum
İSMAİL helal olsun perairaya 20 lik gençlerden daha enerjik
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Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
Toplam 6
Yorum
eyüp yazık çok yazık
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