Golcüler hazır – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Golcüler hazır

    Golcüler hazır

    Cikalleshi ve Halil’in iyileşmesiyle güçlü rakibi önünde opsiyonları artan ekibinde, Yasin, ve ’nun da yüksek formu teknik heyeti sevindirdi

    MİLLİ aradan sonra 'ı Bornova Stadı'nda konuk edecek 'de hücum oyuncularının performansı camiaya umut verdi. Sakatlıkları bulunan kanat oyuncusu Halil ile golcü Cikalleshi'nin iyileşmesiyle ofansif alanda rahatlayan Göz- Göz'de Yasin, ve 'nun yükselen formu Teknik Direktör Bayram Bektaş'ı sevindirdi. Alternatif olarak Tayfur'dan da sık sık yararlanan Bektaş, güçlü rakipleri önünde bu isimlerden yüksek performans bekliyor

    TARAFTARIN GÖZDESİ YASİN ÖZTEKİN
    ÖZELLİKLE sezon başında kontratı bittiği 'dan ayrılıp Göztepe'ye gelen ve burada önemli işlere imza atan , yine takımının en önemli kozu olacak. ekibinde çıktığı 8 karşılaşmada 5 gol atıp 2 kez de asist yapan 31 yaşındaki milli yıldız, şimdiden sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu. Bayram Bektaş'ın diğer önemli silahları Halil, Castro ve Jerome ise bu sezon ligde 1'er kez gol sevinci yaşamayı başardı.
    1. 13.10.2018
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