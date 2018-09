Bir oyun felsefesi olduğunu ve bunu devam ettireceğini söyleyen Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna , "Ligde hafta hafta ilerleyerek daha doğru işler yapacağız. Felsefemi hep söyledim; hücum anlayışı ile yaşayan, savunmada da kazandığımız toplarla çıkarak oyunumuzu gerçekleştirmeye çalışan bir teknik direktörüm. Hayatım böyle ilerleyecek. Böyle başarılı olursam, böyle kalıcı olacağım" dedi. Spor Toto Süper Lig 'in 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana sakatlığı süren Delvin N'Dinga katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Zoro Cyriac ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Teknik Direktör Tamer Tuna, gelecek haftalarda takımın daha iyi oynayacağını söyledi.Tuna, kendisinin bir oyun felsefesinin olduğuna değinerek, "Takımımızla birlikte birleşen bir oyun felsefesi ve her hafta onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Lig 34 haftanın bir mücadelesi ve sonuca ulaşmaya çalışıyorsunuz. Biz de oyun anlamında hiçbir şekilde bundan taviz vermeden 5 maç oynadık. Hazırlık maçları da dahil bunu gerçekleştirmeye çalışırken, Erzurumspor maçına kadar tamamen kendimize odaklanarak, iyi oyun oynayarak, pozisyon üreterek, pas sayısını arttırarak, topa sahip olarak, hem seyirciye zevk veren, hem de hep belirttiğim gibi sonucun iyi olabileceğini gerçekleştirmek istedik. Ligde oynadığımız maçlarda hem yediğimiz goller anlamında, hem de defansif zaaflarımız anlamında bazen sorunlar yaşadık, bu da sonuca yansıdı tabii ki" şeklinde konuştu.Takımda ofansif anlayışta 11 oyuncun olduğunu kaydeden Tamer Tuna , " Muhammet Demir 'in, N'Dinga'nın ve Mert Hakan'ın sakatlıkları, Torje'nin takıma geç katılması ve şu hafta itibari ile takımımızın tamamlanmış olması biraz daha alternatifli kadro oluşturdu" dedi.Bugüne kadar ligde 5 maçta 5 puan topladıklarını hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, "Daha iyisi olabilir miydi? Tabii ki gerçekleştirmek istedik ama futbolda sonuçların bizi taşıdığını düşünürsek daha iyi olmamız gerekirdi. Şuan 10 puanda olmamız gerekirken 5 puanda kaldık. Önümüzdeki haftalarda daha iyi maçlar oynayacağımızı biliyorum. Böyle hazırlanacağız ve çalışmaya devam edeceğiz. Elimizden geleni zaten yapıyoruz" diye konuştu.Sonuçlara rağmen oyun anlamında takımın çok iyi durumda olduğunu belirten Tuna, sözlerine şöyle devam etti:"Her hafta bizi izlemeye gelen 10 bin seyirci, deplasmanda oynadığımız maçlardaki seyirciler Demir Grup Sivasspor'un oynadığı oyunda tüm faktörlerin olumlu olduğunun farkındadır. Ligde kalan haftalarda hafta hafta ilerleyerek daha doğru işler yapacağız. Felsefemi hep söyledim; hücum anlayışı ile yaşayan, savunmada da kazandığımız toplarla çıkarak oyunumuzu gerçekleştirmeye çalışan bir teknik direktörüm. Hayatım böyle ilerleyecek. Böyle başarılı olursam, böyle kalıcı olacağım."Kazanmaya odaklı bir takım olduklarının altını çizen Tuna, "İçerideki Kasımpaşa ve Erzurumspor maçlarını kazanmak zorundaydık, o mecburiyette hissetmiştik ama maalesef öyle olmadı. Kaybetmemek önemli ama biz kazanmaya odaklı bir takımız ve mevcut kadromuzun da buna yeterli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.