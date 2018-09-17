Göztepe, Trabzonspor maçı için ilk çalışmasını yaptı
Spor Toto Süper Lig'de 22 Eylül Cumartesi günü Trabzonspor'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Ligde 15 Eylül'de konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 yenen Göztepeli futbolcular, 1 günlük iznin ardından hafta sonu oynayacakları Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetimindeki antrenmanda, Kayserispor maçında uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise dar alanda oyun çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 17.9.2018 20:18
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Göztepe, Trabzonspor maçı için ilk çalışmasını yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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