Göztepe, Trabzonspor maçı için ilk çalışmasını yaptı – Fotomaç – 17 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    , maçı için ilk çalışmasını yaptı

    Göztepe, Trabzonspor maçı için ilk çalışmasını yaptı

    'de 22 Eylül Cumartesi günü 'la karşılaşacak , müsabakanın hazırlıklarına başladı.

    Ligde 15 Eylül'de konuk ettiği 'u 2-0 yenen Göztepeli futbolcular, 1 günlük iznin ardından hafta sonu oynayacakları karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

    Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetimindeki antrenmanda, Kayserispor maçında uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise dar alanda oyun çalıştı.

    Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 17.9.2018 20:18
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