Olympiakos maçında Göztepe'den anlamlı pankart
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Yunanistan'da yaşanan yangın felaketi sonrası büyük alkış alan bir jeste imza attı. Kıyı komşusu Yunanistan ekiplerinden Olympiakos ile karşılaşan Göztepe açtığı pankartla dikkat çekti.
Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Göztepe hazırlık maçında Olympiakos ile karşılaştı. İzmir ekbi, Yunanistan'da yaşanan yangın faciasını unutmadı ve sahaya anlamlı bir pankartla çıktı.
Göztepeli futbolcuların taşıdığı; Türkiye ve Yunanistan bayraklarının olduğu "Geçmiş olsun komşu" yazılı pankart uzun süre alkışlandı.
Göztepeli futbolcuların taşıdığı; Türkiye ve Yunanistan bayraklarının olduğu "Geçmiş olsun komşu" yazılı pankart uzun süre alkışlandı.
- 26.7.2018 19:25
- Güncelleme: 27.7.2018 00:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Olympiakos maçında Göztepe'den anlamlı pankart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.