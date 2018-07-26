Olympiakos maçında Göztepe'den anlamlı pankart – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    maçında 'den anlamlı pankart

    Olympiakos maçında Göztepe'den anlamlı pankart

    ekiplerinden , 'da yaşanan yangın felaketi sonrası büyük alkış alan bir jeste imza attı. Kıyı komşusu Yunanistan ekiplerinden ile karşılaşan Göztepe açtığı pankartla dikkat çekti.

    Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren hazırlık maçında ile karşılaştı. İzmir ekbi, 'da yaşanan yangın faciasını unutmadı ve sahaya anlamlı bir pankartla çıktı.

    Göztepeli futbolcuların taşıdığı; Türkiye ve Yunanistan bayraklarının olduğu "Geçmiş olsun komşu" yazılı pankart uzun süre alkışlandı.
    1. 26.7.2018 19:25
    2. Güncelleme: 27.7.2018 00:20
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