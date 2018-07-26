Göztepe'nin hedefi Mario Gomez – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    'nin hedefi

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>'nin hedefi <a href="/index/mario-gomez?id=3fef7fa4-9cae-4e37-aeb9-739aa56ef546" class="" rel="tag">Mario Gomez</a>

    Transferde  son olarak 'dan kanat oyuncusu 'le sözleşme imzalayan 'nin, dünyaca ünlü yıldız 'le ilgilendiği ortaya çıktı.

    Alman ekibi Stuttgart'ın formasını giyen 33 yaşındaki futbolcuya Başkan 'in önce 1.2 milyon euro, ardından 1.5 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. Forvete tribünleri ayağa kaldıracak bir ismi getirmeyi düşünen sarı-kırmızılıların Gomez'le temaslarını sıklaştıracağı vurgulandı. Gomez'in Stuttgart'tan ayrılması halinde Türkiye'ye bir kez daha gelmeye sıcak baktığı bildirildi. 'ta 2015-2016 sezonunda forma giyen Alman oyuncu Süper Lig'de 33 maça çıkıp 26 gol atmıştı. o sezon 'ta şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Bayern Münih gibi dünya devinde de 4 sezon top koşturan Gomez, İtalya'da Fiorentina ve ülkesinde Wolfsburg'da görev yaptı. Gomez 74 defa milli formayı terletti.

    Deportivo'dan orta saha Celso Borges ve Bursaspor'dan stoper Titi ile prensipte anlaşan için Aleandro Rosi iddiası da ortaya atıldı. İtalyan medyası, kanatlarda görev yapan Rosi'yi Bursaspor, Sivasspor ve 'nin de istediğini yazdı. İtalyan oyuncu geçen sezon formasını giydiği Genao ile yollarını ayırdı.

    1. 26.7.2018 14:00
    2. Güncelleme: 26.7.2018 14:10
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