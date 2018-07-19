Savunmasını sil-baştan kuran Göztepe, Arjantinli Grillo'dan sonra stoper pozisyonuna bir Güney Amerikalı oyuncuyu daha katmanın planlarını yapıyor. İzmir ekibi, Brezilya'da Sport Recife'de oynayan 29 yaşındaki Ronaldo Alves için 700 bin euro bonservis, oyuncuya da 700 bin euro yıllık ücret teklif etti. Daha önce ülkesi dışında hiç oynamamış olan tecrübeli sambacının teklife sıcak baktığı öğrenildi.



RECİFE'NİN DEĞİŞMEZİ

Göztepe'de Reis, Kadu, Grillo ve Emre'den sonra 5. stoper olacak Ronaldo, 1.87 boyunda ve kontratı aralıkta sona erecek. Kırmızı-siyahlılarda 1 yılda 61 maça çıkan başarılı futbolcu, Brezilya'da dikkat çeken isimlerin başında geliyor. 2017'de 47, halen devam eden sezonda 14 maçta oynayan Ronaldo, toplamda 61 karşılaşmaya da ilk 11'de başladı. 2017'de 5 de gol attı.



OSCAR GÖZDEN DÜŞTÜ

Göztepe,33 yaşındaki maestro Oscar Scarione'yi gözden çıkardı. Erzurum kampında bekleneni veremeyen Arjantinli futbolcu, bugün başlayacak Hollanda kampı kadrosuna da alınmadı.



SAMED İMZAYI ATTI

Göztepe, 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen'den Samed Ali Kaya'yı renklerine bağladı. Daha önceden anlaşılan ve takımla çalışmalara katılan 23 yaşındaki genç golcüyle 3 yıllık imza atıldı. Samed, geçen sezon 34 maçta 25 golle krallık yarışını ikinci olarak tamamladı.