Göztepe Ronaldo Alves geliyor – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    geliyor

    Göztepe Ronaldo Alves geliyor

    , Grillo’dan sonra stopere bir takviye daha yapıyor. ’da ’de son 1 yılda 61 maça çıkan için kulübüne teklif yapıldı

    Savunmasını sil-baştan kuran , Arjantinli Grillo'dan sonra stoper pozisyonuna bir Güney Amerikalı oyuncuyu daha katmanın planlarını yapıyor. ekibi, 'da 'de oynayan 29 yaşındaki için 700 bin euro bonservis, oyuncuya da 700 bin euro yıllık ücret teklif etti. Daha önce ülkesi dışında hiç oynamamış olan tecrübeli sambacının teklife sıcak baktığı öğrenildi.

    RECİFE'NİN DEĞİŞMEZİ
    Göztepe'de Reis, Kadu, Grillo ve Emre'den sonra 5. stoper olacak Ronaldo, 1.87 boyunda ve kontratı aralıkta sona erecek. Kırmızı-siyahlılarda 1 yılda 61 maça çıkan başarılı futbolcu, Brezilya'da dikkat çeken isimlerin başında geliyor. 2017'de 47, halen devam eden sezonda 14 maçta oynayan Ronaldo, toplamda 61 karşılaşmaya da ilk 11'de başladı. 2017'de 5 de gol attı.

    OSCAR GÖZDEN DÜŞTÜ
    Göztepe,33 yaşındaki maestro 'yi gözden çıkardı. kampında bekleneni veremeyen Arjantinli futbolcu, bugün başlayacak kampı kadrosuna da alınmadı.

    SAMED İMZAYI ATTI
    Göztepe, 2. Lig 'ta Menemen'den Samed Ali Kaya'yı renklerine bağladı. Daha önceden anlaşılan ve takımla çalışmalara katılan 23 yaşındaki genç golcüyle 3 yıllık imza atıldı. Samed, geçen sezon 34 maçta 25 golle krallık yarışını ikinci olarak tamamladı.

    1. 19.7.2018
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