Göztepe Ronaldo Alves geliyor
Göztepe, Grillo’dan sonra stopere bir takviye daha yapıyor. Brezilya’da Sport Recife’de son 1 yılda 61 maça çıkan Ronaldo Alves için kulübüne teklif yapıldı
Savunmasını sil-baştan kuran Göztepe, Arjantinli Grillo'dan sonra stoper pozisyonuna bir Güney Amerikalı oyuncuyu daha katmanın planlarını yapıyor. İzmir ekibi, Brezilya'da Sport Recife'de oynayan 29 yaşındaki Ronaldo Alves için 700 bin euro bonservis, oyuncuya da 700 bin euro yıllık ücret teklif etti. Daha önce ülkesi dışında hiç oynamamış olan tecrübeli sambacının teklife sıcak baktığı öğrenildi.
RECİFE'NİN DEĞİŞMEZİ
Göztepe'de Reis, Kadu, Grillo ve Emre'den sonra 5. stoper olacak Ronaldo, 1.87 boyunda ve kontratı aralıkta sona erecek. Kırmızı-siyahlılarda 1 yılda 61 maça çıkan başarılı futbolcu, Brezilya'da dikkat çeken isimlerin başında geliyor. 2017'de 47, halen devam eden sezonda 14 maçta oynayan Ronaldo, toplamda 61 karşılaşmaya da ilk 11'de başladı. 2017'de 5 de gol attı.
OSCAR GÖZDEN DÜŞTÜ
Göztepe,33 yaşındaki maestro Oscar Scarione'yi gözden çıkardı. Erzurum kampında bekleneni veremeyen Arjantinli futbolcu, bugün başlayacak Hollanda kampı kadrosuna da alınmadı.
SAMED İMZAYI ATTI
Göztepe, 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen'den Samed Ali Kaya'yı renklerine bağladı. Daha önceden anlaşılan ve takımla çalışmalara katılan 23 yaşındaki genç golcüyle 3 yıllık imza atıldı. Samed, geçen sezon 34 maçta 25 golle krallık yarışını ikinci olarak tamamladı.
- 19.7.2018
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
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Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
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