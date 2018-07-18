Göztepe’de Bektaş mutlu – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    ’de Bektaş mutlu

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>’de Bektaş mutlu
    , yeni sezon öncesi takımından umutlu. kampını tamamlayan ekibinde Bektaş, "19 Temmuz'da 'ya gidiyoruz. İnanıyorum yeni arkadaşlarımız da katılacak. Böylece takımı daha detaylı göreceğiz" dedi.
    1. 18.7.2018
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