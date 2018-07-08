Göztepe’de maçlar belli – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’de maçlar belli

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>’de maçlar belli
    kampını sürdüren 'de sezon öncesi ilk hazırlık maçlarının programı da belli oldu. Sarı-kırmızıı takım buna göre, 12 Temmuz'da saat 17.30'da , 15 Temmuz'da da saat 11.00'de Altınordu'yla karşılaşıp kampı noktalayacak. 'de idmanlar devam ediyor.
    1. 8.7.2018
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