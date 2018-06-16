93. yılda Göztepe’den muhteşem kutlama – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
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    93. yılda ’den muhteşem kutlama

    93. yılda <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>’den muhteşem kutlama
    kuruluşunun 93'üncü yıl dönümünü muhteşem bir organizasyonla kutladı. Güzelyalı Sahili'ne toplanan binlerce futbolsever saat 19.25'te başlayan müzik ve ışık gösterileriyle eğlendi. Ardından saat 22.00'de binlerce meşale yakan taraftarlar 'i aydınlattı. Başkanı , yöneticiler, teknik ekip ve futbolcular da kutlamalara katıldı.
    1. 16.6.2018
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