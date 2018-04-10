Tamer Tuna'dan Demba Ba açıklaması – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'dan açıklaması

    Tamer Tuna'dan Demba Ba açıklaması

    'a 5-1 yenilen 'de Teknik Direktör , oyundan çıkarken tepki gösteren ve maçta tartışan Poko ile Tayfur konusunda açıklamalarda bulundu.

    'a 5-1 yenilen 'de Teknik Direktör , oyundan çıkarken tepki gösteren ve maçta tartışan Poko ile Tayfur konusunda açıklamalarda bulundu. Selçuk'un kötü sonuç, Poko ve Tayfur'un pozisyon nedeniyle tartıştığını vurgulayan Tuna'nın, "Maalesef maçtan önce Ba'yla ilgili açıklamalar algı yaratılmasına neden oldu. Göztepe'yi yıpratmaya kimsenin gücü yetmez, kimse bizi yıpratamaz" dediği belirtildi.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:58
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