Göztepe transferde harekete geçti – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    transferde harekete geçti

    Göztepe transferde harekete geçti

    Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hedefini UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak olarak belirleyen 'de gelecek senenin çalışmaları başlarken, başkan sözleşmeleri biten teknik direktör 'nın ardından yerli futbolcular kaleci Günay, sağ bek Tanju ve orta saha Selçuk'la da masaya oturdu.

    UEFA Avrupa Ligi'ne katılsa bile kesinlikle kadro istikrarını bozmak istemeyen Sepil'in 3 futbolcuyla yola devam etmek istediği bildirildi. Futbolculuk kariyerinin son dönemlerine giren 37 yaşındaki Selçuk'un 1 sezon daha sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı ve futbolu Göztepe'de bırakmayı düşündüğü ifade edildi.

    Göztepe'de 2 sezondur görev alan Günay ve Tanju'nun da kontratlarını uzatma konusunda olumlu cevaplar bildirildi. Başkan 'in önümüzdeki günlerde futbolcularla parasal konuları konuşacağı ve transferlerin resmiyet kazanacağı öğrenildi.

    Göztepe'de yabancı futbolcular Kosanovic ve Leo Schwechlen'le ise sezon sonu görüşülecek. Leo, hafta içinde yaptığı açıklamada İzmir ekibinde çok mutlu olduğunu ve başkan Sepil'le yapacağı görüşmeyi beklediğini söylemişti.

    Göztepe'de sol dizinden sakatlanarak sezonu kapatan stoper Kadu'nun durumu ise Brezilya'daki doktorundan gelecek rapora göre belirlenecek. Sarı-kırmızılılarla 1 sezon daha mukavelesi bulunan tecrübeli stoperin kronik bir sakatlığının olması halinde Göztepe ile yollarını ayırabileceği iddia edildi.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:20
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