Göztepe zor fikstürü atlattı – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    zor fikstürü atlattı

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> zor fikstürü atlattı
    LİGDE son olarak Başakşehir'e 2-0 yenilen , zorlu fikstürü geride bıraktı. İkinci yarının ilk 7 haftasında üst sıralara oynayan F.Bahçe, Kayseri, Trabzon, Sivas ve Başakşehir'le karşılaşan Göz- Göz, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Teknik Direktör , bundan sonra Avrupa hedefinden kesinlikle sapmayacaklarını söyledi.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:22
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