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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Göz-Göz'de

    Demba ba Göz-Göz'de

    Jahovic’i ’ya satan , maçında tribüne getirdiği Beşiktaşlı eski golcüyle sezon sonuna kadar imzaladı

    , Jahovic'in boşluğunu tanıdık bir isimle doldurdu. Sarı-kırmızılılar daha önceden prensip anlaşmasına vardığı ve Kayseri maçında tribünde konuk ettiği Demba Ba'yla sezon sonuna kadar imza attı. ekibi, S.Shenhua'yla kontratını fesheden 32 yaşındaki tecrübeli santrforla transferin son gününde anlaşmaya varmayı başardı. Ba, 19 numarayı giyecek.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:17
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