Wallace Reis, resmen Göztepe'de
Göztepe, son olarak Brezilya ekibi Vitoria forması giyen Wallace Reis Silva ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Reis, sarı-kırmızılı ekibin yeni golcüsü Demba Ba ile birlikte yarınki idmanda takımla birlikte çalışacak.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:30
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G.Saray'ın yeni transferini İtalyan gazeteci yorumladı!
Toplam 1
Yorum
galah oldu iki Latovici....iyi oysa inter verirmi
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İmza töreninde Nuri Alço sürprizi!
Toplam 2
Yorum
nuri abi ya abi bu Ümit Özat çok abuk subuk konuşuyor bunun gazozuna bir ilaç koy da sussun fnere şirin gözükeceğim diye sürekli saçmalıyor.
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Başakşehir'den bir transfer çalımı daha!
Toplam 11
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kıskananlar çatlasın 4 büyük hegomanyasına SON,,,,, şampiyon BAŞAKŞEHİR
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