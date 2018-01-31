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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Wallace Reis, resmen 'de

    Wallace Reis, resmen <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>'de

    , son olarak Brezilya ekibi Vitoria forması giyen ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Süper Lig ekiplerinden , son olarak Brezilya ekibi Vitoria forması giyen ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik Direktör , Kayserispor maçının ardından Reis ile anlaştıklarını açıklamıştı.

    Reis, sarı-kırmızılı ekibin yeni golcüsü ile birlikte yarınki idmanda takımla birlikte çalışacak.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:30
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