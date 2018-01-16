Göztepe’ye zorlu fikstür
Ligde sezonun ilk yarısını 30 puanla 6. sırada tamamlayan Göztepe, ikinci yarıya zorlu bir fikstürle başlayacak.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:11
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1.5 milyonluk Tarık sıkıntısı
Toplam 2
Yorum
Yerli Rvp Rvp den 1M az alıyor. Rvp en azından 2 sene evvel büyük reklam geliri forma satışı yaptırdı. Gs da aslında gizli bir RVP sorunu var
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Yeni transfer Töre!
Toplam 3
Yorum
adanalı ruhsuz gökana ihtiyaç yok. beşiktaş ruhu olmayanın beşiktaşta işi olmaz. para için beşiktaşa rest çekmişti. böylemi beşiktaşlısınız siz.
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Milan'dan sürpriz teklif
Toplam 2
Yorum
f.ç. ölümüne bencil bir topçu
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