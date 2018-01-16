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    16 Ocak 2018, Salı
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    Göztepe’ye zorlu fikstür

    Göztepe’ye zorlu fikstür

    Ligde sezonun ilk yarısını 30 puanla 6. sırada tamamlayan Göztepe, ikinci yarıya zorlu bir fikstürle başlayacak.

    Süper Lig'e 14 yıl aradan sonra yükselmiş olmasına rağmen sezonun ilk yarısındaki başarılı performansıyla dikkat çeken Göztepe, ikinci yarının ilk 3 haftasında üst sıralardaki takımlarla karşılaşacak. İkinci yarıya Fenerbahçe deplasmanında başlayacak olan ekibi, ardından lige çok iyi bir başlangıç yapan 5. sıradaki 30 puana sahip olan Kayserispor'la İzmir'de karşı karşıya gelecek. Göztepe, Kayserispor'un ardından ise Trabzonspor'a konuk olacak.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:11
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