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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    ’de Ghilas çark etti

    Göztepe’de Ghilas çark etti
    SÜPER Lig'de ikinci yarıya Antalya'da hazırlanan 'de forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen Nabil Ghilas'ta sorun çözüme kavuştu. Ligde 11 maçta 2 gol, 1 asist katkısı sağlayan 27 yaşındaki Cezayirli golcü, İspanya'dan Levante ve Akhisarspor'la yaptığı görüşmelerde yüksek maaş beklentisi nedeniyle anlaşmaya varamadı ve takımında kaldı. Kariyerine İzmir ekibinde devam edecek Ghilas, Teknik Direktör Tamer Tuna'ya başarı sözü verdi. Öte yandan sarı-kırmızılılar bugün 17.00'de İstanbulspor'la hazırlık maçında karşılaşacak.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:25
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