Göztepe, hazırlıklarını sürdürüyor
Süper Lig'in ikinci yarısı için Antalya’da kampa giren Göztepe, hazırlıklarını günde çift idmanla sürdürüyor. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetiminde devam eden çalışmalarda futbolcuların oldukça neşeli olduğu gözlendi.
Teknik Direktör Tamer Tuna gözetiminde devam eden çalışmalarda futbolcuların oldukça neşeli olduğu gözlendi.
Öte yandan, Göztepe'nin kampta yapacağı hazırlık maçlarının da programı belli oldu. Antalya'da 3 özel maç oynayacak olan sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00'de İstanbulspor ile 10 Ocak'ta Konyaspor ile, 12 Ocak'ta da Adanaspor ile mücadele edecek.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:47
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Yevhen Seleznyov, Akhisarspor'da
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özk geçmiş olsun bar pavyon gezer izmirde artık
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Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!
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MUSA harun kardeş,centilmenlik lafları iyi güzel de bu konuda konuşamayacak tek taraftar topluluğuGS dır.onun taraftarlarıdırTRABZONSPORU
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Arda Turan resmi hesabından duyurdu!
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karakartal ya bırak arda yapıyosun yapıyosun sonra photoshop diyosun hep bi kılıf uyduruyorsun. koskoca barcelonadasın gündeme geldiğin konulara bak...
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