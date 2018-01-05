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    05 Ocak 2018, Cuma
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    , hazırlıklarını sürdürüyor

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>, hazırlıklarını sürdürüyor

    'in ikinci yarısı için Antalya’da kampa giren , hazırlıklarını günde çift idmanla sürdürüyor. gözetiminde devam eden çalışmalarda futbolcuların oldukça neşeli olduğu gözlendi.

    'in iddialı ekiplerinden , Antalya kampındaki 4. gününü, gerçekleşen çift antrenman ile tamamladı. Salonda gerçekleşen sabah antrenmanında kuvvet çalışması yapan oyuncular akşam antrenmanında ise ilk bölümde pas çalışması yaparken ikinci bölümde taktiksel çalışma yaparak antrenmanı tamamladı.

    gözetiminde devam eden çalışmalarda futbolcuların oldukça neşeli olduğu gözlendi.
    Öte yandan, 'nin kampta yapacağı hazırlık maçlarının da programı belli oldu. Antalya'da 3 özel maç oynayacak olan sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00'de İstanbulspor ile 10 Ocak'ta Konyaspor ile, 12 Ocak'ta da Adanaspor ile mücadele edecek.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:47
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