Göztepe'den tarihi başarı

Göztepe, bu sezon 2'nci kez 4'te 4 yaparak 16 hafta sonunda 30 puana ulaştı. Aldığı sonuçlarla İzmir futbolunun yüz akı olan Göztepe, kendi adına tarihi bir performans yakaladı. Sarı-kırmızılılar 16'ncı hafta baz alındığında Süper Lig'deki tarihinde en fazla puan topladığı sezonu yaşadı. Ligdeki 9'uncu galibiyetini elde eden Göztepe, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ilk yarının bitimine 1 hafta kala lider Medipol Başakşehir'in sadece 3 puan gerisinde yer alıyor. Sıralamada 6'ncı basamakta yer alan Göztepe, kümede kalma hedefiyle çıktığı yolda gözünü Avrupa arenasına çevirdi.



Göztepe, daha önce ligde 2 puanlı sistemin uygulandığı 1966-67 sezonunda da ilk yarıda benzer bir performans ortaya koydu. Adnan Süvari'nin teknik direktör olduğu, Gürsel Aksel, Ali Artuner, Nevzat Güzelırmak, Halil Kiraz ve Fevzi Zemzem gibi futbolcuların forma giydiği efsane kadro, o dönem 16 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ilk yarı sonunda 24 puanı hanesine yazdırdı. Göztepe, o sezon sonunda Avrupa vizesi almayı başardı. Göreve başladığı günden bu yana hep mütavazi açıklamalarda bulunan teknik direktör Tamer Tuna'nın ise ilk defa ağzından, "Avrupa" sözü çıktı. Atiker Konyaspor galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşayan genç çalıştırıcı, "Hedefimiz devreyi 30 puanın üzerinde bitirmek. Bu hafta deplasmanda oynayacağımız Galatasaray karşılaşmasını kazasız atlatmak istiyoruz. İkinci yarıya ise daha da güçlenerek başlayacağız. Yeni yılda herkes çok mutlu olacak. Takımı Avrupa kupalarına götürmek ise inşallah bize nasip olur" dedi.



FİKSTÜR ZORLU OLACAK"

Süper Lig'de sergilediği performansla taraftarını mest eden Göztepe'yi önündeki süreçte birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Bu hafta cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçıyla ilk yarıyı noktalayacak Göztepe, ikinci devrenin başında oldukça çetin mücadelere çıkacak. Önce Fenerbahçe deplasmanında terleyecek Göztepe, ardından sezonun flaş takımlarından Kayserispor'u ağırlayacak. Göztepe, 20'nci haftada ise yine gözünü zirveye diken Trabzonspor'la dış sahada kozlarını paylaşacak.



GHILAS GİDİCİ

Göztepe'de sezonun ilk yarısında bir türlü forma şansı bulamayan ve oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen golcü Nabil Ghilas, Atiker Konyaspor maçında 21 kişilik kadroya dahil edilmedi. Teknik direktör Tamer Tuna, Cezayirli forvetin herhangi bir sakatlığının bulunmadığını belirterek, "Konyaspor müsabakasında golcülerimizden Ömer'i belindeki sorun yüzünden kadroya alamadık. Ghilas ise zihinsel olarak maça hazır değildi" dedi.

Bu açıklamaların ardından Göztepe'nin devre arasında Ghilas ile yolları ayırabileceği iddia edilirken, tecrübeli oyuncunun yerine forvet takviyesi yapılacağı kaydedildi. Göztepe, Ghilas'a alternatif olarak Dinamo Kiev'den Kravets'i listesine almıştı.



BORNOVA'DA FUTBOL ŞÖLENİ

İzmir'de Süper Lig ekibi Göztepe ve TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'ya ev sahipliği yapan Bornova Stadı'nda, ilk kez iki gün üst üste maç oynandı. 1 Ekim 2016 tarihinde oynanan Göztepe-Elazığspor TFF 1. Lig karşılaşması ile hizmete giren statta pazar günü Altınordu, Adana Demirspor'u konuk ederken dün de Göztepe, Atiker Konyaspor'u misafir etti. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bornova Stadı'nın iki maçı rahatlıkla kaldırdığını belirterek, "Kentin ihtiyacını düşünerek stadımızın projesini profesyonel liglere ev sahipliği yapacak şekilde revize etmiştik. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu zor günlerde İzmir kulüplerine ev sahipliği yapmak bize gurur veriyor. İzmir takımlarının Bornova'da aldığı başarılı sonuçlar da bizi çok sevindiriyor" diye konuştu.

