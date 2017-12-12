Göztepe'ye Adama Traore şoku
Süper Lig'de Akhisarspor, Karabükspor ve Yeni Malatyaspor galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olan Göztepe'de pazartesi Bornova Stadı'nda oynanacak Atiker Konyaspor maçı öncesi sol bek Adama Traore şoku yaşandı.
Geçen haftaki Yeni Malatyaspor maçı öncesi antrenmanda sol dizinden sakatlanan Fildişi Sahilli oyuncunun devreyi kapattığı öğrenildi. Dizindeki ödemi geçmeyen deneyimli sol bekin Konyaspor ve Galatasaray maçlarını kaçıracağı bildirildi.
Traore'nin devre arası kampında yeniden takıma dahil olacağı ifade edildi. Traore'den gelen kötü haberle sarsılan Teknik Direktör Tamer Tuna'nın kalan 2 müsabakada defansın soluna Schwechlen ya da Tanju ikilisinden birini çekeceği kaydedildi. Tuna'nın Tanju'yu sol bekte oynatması halinde 4 haftadır ilk 11'e giremeyen sağ bek Sabri Sarıoğlu'nun ise yeniden formasına kavuşacağı ifade edildi.
GHILAS AYRILABİLİR
Göztepe'nin sezon başında Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Nabil Ghilas'ın forma şansı bulamaması nedeniyle mutsuz olduğu iddia edildi. Sezon başından bu yana Jahovic'in yedeği olan Cezayirli futbolcunun devre arasında takımdan ayrılabileceği vurgulandı. Bu sezon sadece 2 gol atabilen Ghilas, ligde son 3 maçta ise toplam 24 dakika sahada kaldı.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 16:00
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Özbek'ten Tudor'a: Arkandayız, sahaya odaklan!
Toplam 7
Yorum
gsstore Al tudoruda git o zaman...ikinizde gidiniz lütfen...
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Valbuena krizi
Toplam 17
Yorum
ihtiyar fenerli Valbuena Aykut hocamızın verdiği taktiğe uymalısın takım oyunu önemli olan bizde bir ALEKS vardı unutulmadı dikkatini çekerim.
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Okan Burak özür diledi
Toplam 6
Yorum
yunaklı Okan Buruk kırmızı kart doğruydu.
Göztepe'ye Adama Traore şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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