Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, ligde 30 puanın üzerine çıkmak istediklerini açıkladı.

Süper Lig'in 16. hafta maçında Atiker Konyaspor'u konuk edecek olan Göztepe, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Göztepe Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Tamer Tuna yönetimindeki idmanda daha sonra taktik ağırlıklı çalıştı.



Antrenman öncesi yaptığı açıklamada, aldıkları galibiyetlerle fikstürü avantaja çevirdikleri ve ikinci yarıya bu avantajla girecekleri için mutlu olduklarını söyleyen Tamer Tuna, "İlk yarının son 2 haftasında oynayacağımız Atiker Konyaspor ve Galatasaray maçları bizim için çok önemli. İki maçı da iyi bir şekilde bitirip, 30 puanın üzerine çıkmak istiyoruz, hedefimiz bu. Umarız gerçekleştiririz. Çünkü Göztepe'nin hedefleri, içinde bulunduğumuz durum bizi biraz daha itici şekilde motive ediyor" dedi.



Tuna, kendilerini desteklemeye gelen taraftarlara teşekkür ederek, "Her hafta hiçbir şekilde yalnız kalmıyoruz. Zaten iç sahada ekstra motivasyona ihtiyaç olmuyor, motivasyonu kontrole ihtiyaç oluyor" diye konuştu.



İç saha performanslarının deplasman performansları kadar iyi olduğunu kaydeden Tuna, "İyi oynuyoruz, daha da iyi oynayacağız. Mücadelemiz, oyun disiplinimiz üst seviyede. Çok pozisyon veriyor gibi görünen bir takımız fakat hiçbir şekilde rakibi net pozisyona sokmadan hem kademe anlayışıyla hem pozisyonlara reaksiyonlarla bunları iyi bir şekilde geçiştiriyoruz. Bu da önemli. Biz de sahada gerçekleşebilecek her pozisyona hazır bir takımız. Umarım kazanacağımız bir maç olur yine. O muhteşem taraftarımızın önünde yine bir galibiyetle haftayı bitireceğiz" şeklinde konuştu.



Tuna, iç yan bağlarında esneme meydana gelen Adama Traore'nin tedavisinin devam ettiğini, Sabri Sarıoğlu'nun da tamamen iyileştiğini kaydetti.

Kızılay İzmir Şubesi ile ortaklaşa yapacakları "Bir Atkı Bir Oyuncak" kampanyası dolayısıyla Atiker Konyaspor maçı öncesinde stantlar kurulacağını kaydeden Tuna, "Giyecek de dahil olabilir ama atkı, eldiven, bere, bu tür eşyaları getirirlerse hem Anadolu'da hem buralarda ihtiyacı olan çocuklara dağıtılmak üzere. Taraftardan ricamız maça gelirken bunları kendileri takacak olsa da maçtan sonra buradaki stantlara bırakmaları" ifadelerini kullandı.



Biletler satışa çıkıyor

Öte yandan, 18 Aralık Pazartesi akşamı Bornova Stadında oynanacak Göztepe-Atiker Konyaspor mücadelesinin biletleri, yarın saat 11.00'de satışa açılacak. Bilet fiyatları VIP Tribün için 216 TL, Numaralı Tribün için 109 TL, Kuzey Kale Arkası için 16,5 TL, Misafir Tribün için de 22 TL olarak belirlendi.