Malatya'ya gözdağı

Dış sahada 7 maçın 4’ünü kazanan Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, “Deplasmanda en iyi performans sergileyen ekip biziz. Malatyaspor önünde de çizgimizi bozmayacağız” dedi

SÜPER Lig'de üst üste Akhisarspor'u 2-0, K.Karabükspor'u ise 1-0 yenerek çıkışa geçen Göztepe, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor'u da gözüne kestirdi. İzmir ekibi, son 2 haftada kalesini gole kapatan Malatya temsilcisinin defansını aşmaya çalışacak. Beşiktaş ve Akhisarspor'a gol izni vermeyen sarı-kırmızılıların rakiplere kolay kolay pozisyon imkanı tanımadığını vurgulayan Teknik Direktör Tamer Tuna, takımının deplasman performansına güveniyor.



24 PUANIN 13'Ü DIŞARDAN

ZOR bir maça çıkacaklarını belirten Tuna, "Yeni Malatya, takım halinde iyi savunma yapan bir ekip. Bizim de oyun disiplinimiz oldukça yüksek. Ofansif anlayışımızı sahaya iyi yansıtmalıyız. Deplasmanlarda en iyi performans sergileyen ekip biziz. Malatyaspor karşısında da çizgimizi bozmayacağız" diye konuştu. Göztepe bu sezon deplasmanda çıktığı 7 maçın 4'ünü kazandı, 1'inde eşitliği bozamadı. Ligde topladığı 24 puanın 13'ünü dış sahada hanesine yazdırdı.



'Böyle kenetlenmeye devam'

GÖZTEPE'nin tecrübeli sağ beki Tanju Kayhan, iyi durumda olduklarını belirterek, kenetlenmeye devam etmeleri halinde ligi güzel bir noktada bitirebileceklerini söyledi. 28 yaşındaki futbolcu, "Böyle çalışmaya, takım halinde kenetlenmeye devam etmeliyiz. O zaman sezonu güzel bir yerde bitireceğimizi ümit ediyorum" dedi.