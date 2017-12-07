 Göztepe'de hazırlıklar sürüyor – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    'de hazırlıklar sürüyor

    <a href="/index/goztepe?id=4e112b09-05fb-4161-adda-8289974154fe" class="" rel="tag">Göztepe</a>'de hazırlıklar sürüyor

    Süper Lig'de 9 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Süper Lig'de 9 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti. Göztepeli futbolcular son bölümde ayak tenisi oynadı.

    'de sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ve Adama Traore antrenmanda yer almadı. Sol dizinde zorlanma bulunan Traore'nin durumunun yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı bildirildi.

    Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak Göztepe, daha sonra hava yoluyla Malatya'ya gidecek.

    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:15
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