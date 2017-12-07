Göztepe'de hazırlıklar sürüyor
Süper Lig'de 9 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak Göztepe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'de 9 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak Göztepe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti. Göztepeli futbolcular son bölümde ayak tenisi oynadı.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ve Adama Traore antrenmanda yer almadı. Sol dizinde zorlanma bulunan Traore'nin durumunun yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı bildirildi.
Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak Göztepe, daha sonra hava yoluyla Malatya'ya gidecek.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:15
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Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...
Toplam 9
Yorum
satmak üzere alabilir baskan besiktas 20-25 milyona adam alamaz ve almaz da.Ancak talisca gollere devam eder de bir iki tur daha cikarsak o zaman devlerin radarina girer
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Lucescu'nun tercihi şaşırttı! Beşiktaş maçı yerine...
Toplam 9
Yorum
KaRTaL İlkay gündoğanın Milli takımda oynayabileceğini düşünüp izlemek için gitmiştir susak...
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“Hedefimiz ligi şampiyon bitirmek”
Toplam 4
Yorum
Gslı Ne oldu zorunamı gitti mert kardeş..Bu sene o sene..Lig sonunda görüşürüz..Bu takım inanıyorum ki şampiyon olacak..Ve biz her maça geleceğiz
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