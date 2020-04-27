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27 Nisan 2020, Pazartesi
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South’tan golf şov

South’tan golf şov

Vırüs salgını spor dünyasını vururken, birçok sporcu evlerinde yaptığı antrenmanlarla formdan düşmemeyi amaçlıyor. golf oyuncusu da evinde yaptığı golf atışlarıyla dikkat çekiyor.

Vırüs salgını spor dünyasını vururken, birçok sporcu evlerinde yaptığı antrenmanlarla formdan düşmemeyi amaçlıyor. golf oyuncusu da evinde yaptığı golf atışlarıyla dikkat çekiyor. South'un masadaki fincana yaptığı atış kısa sürede binlerce kez izlendi.
  1. 27.4.2020
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